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09 января, 12:07

Спорт

Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому боксеру Кевину Джонсону

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Американский боксер Кевин Джонсон и канадский хоккеист Брендан Лайпсик получили российское гражданство. Соответствующие указы Владимира Путина опубликованы на официальном портале правовой информации.

44-летний Джонсон провел на профессиональном ринге 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения. Еще два боя завершились вничью.

Лайпсик является форвардом петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. В 2012 году хоккеист был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги под 89-м номером клубом "Нэшвилл Предаторз". Всего в НХЛ он провел 187 матчей за пять разных команд, набрав 59 очков.

В сезоне 20/21 Лайпсик оказался в КХЛ. Первый год он провел в московском ЦСКА, а затем перешел в магнитогорский "Металлург".

Ранее сообщалось, что внук основателя Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля – Пьер де Голль планирует получить российское гражданство. О своем желании он заявил на полях Форума объединенных культур. По его признанию, для него было бы честью получить гражданство России.

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