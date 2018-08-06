Власти Башкирии окажут помощь семьям погибших при крушении Ми-8

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Власти Башкирии пообещали оказать поддержку семьям семи жителей региона, которые погибли при крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Такое заявление сделал премьер-министр башкирского правительства Рустэм Марданов на оперативном совещании 6 августа.

По его словам, глава Башкирии Рустэм Хамитов поручил правительству разработать меры для помощи семьям погибших.

В авиакатастрофе погибли семь уроженцев Башкирии – жители Бирского, Ишимбайского, Калтасинского, Краснокамского и Мелеузовского районов, а также городов Белебея и Ишимбая.

Как пояснил премьер-министр республики, погибшие работали вахтовым методом на Ванкорском месторождении и были кормильцами семей. "Все необходимое для исполнения поручения главы региона нами будет сделано, и помощь уже сейчас оказывается, психологическая и медицинская", – цитирует Марданова РИА Новости.

Крушение вертолета Ми-8 произошло в Туруханском районе Красноярского края в субботу, 4 августа. Один вертолет ударил лопастями по грузу, перевозимому на внешней подвеске другого, который взлетел чуть ранее. Погибли все находившиеся на борту первого вертолета – три члена экипажа и 15 пассажиров.

По факту крушения было возбуждено уголовное дело. Минтранс поручил Росавиации выяснить причины катастрофы. В компании-операторе – UTair – заявили, что разбившийся Ми-8 был исправен.