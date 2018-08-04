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Происшествия

04 августа 2018, 10:41

Минтранс поручил Росавиации выяснить причины крушения Ми-8

происшествия

Фото: скриншот с видео: vk.com/act54

Министр транспорта России Евгений Дитрих поручил Росавиации выяснить причины крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Об этом говорится в официальном сообщении министерства.

"Все необходимые действия, направленные на ликвидацию последствий катастрофы вертолета Ми-8АМТ, поручил предпринять министр транспорта России Евгений Дитрих", – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Отмечается, что министр также дал указания по работе с родственниками погибших и страховыми компаниями.

Вертолет Ми-8 компании UTair, следовавший по маршруту Ванкор-Харкасале, потерпел крушение в Красноярском крае. По предварительным данным, причиной стало столкновение с грузом другого Ми-8. На борту находилось 18 человек, все они погибли.

Следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал дело о крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае в центральный аппарат СК.

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