Вертолет МИ-8 потерпел крушение в Красноярском крае

Специалисты изучают "черные ящики" с места крушения Ми-8 в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 компании UTair потерпел крушение в Красноярском крае. По предварительным данным, причиной стало столкновение с грузом другого Ми-8. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

"Вертолет Ми-8 компании Utair (бортовой номер 25640) следовал по маршруту Ванкор-Харкасале. При взлете произошло столкновение с грузом, закрепленным на тросе внешней подвески другого вертолета Ми-8", – сказал он, передает РИА Новости.

Вертолет потерпел крушение сразу после вылета. На борту находилось 18 человек, все они погибли.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, вертолет проходил предполетный осмотр, он был технически исправен.

Следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал дело о крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае в центральный аппарат СК.