Бывший король Румынии Михай I умер в возрасте 96 лет

5 декабря, 15:11
Фото: wikimedia.org
Бывший король Румынии Михай I скончался в своей швейцарской резиденции на 97-м году жизни.
В марте 2016 года у монарха обнаружили онкологическое заболевание, из-за чего Михай оставил общественную жизнь, сообщает ТАСС.
Хранителем короны стала его старшая дочь Маргарита. Всего у экс-монарха пять дочерей, пять внуков и внучек, трое правнуков и правнучек.
Тело бывшего короля доставят в Румынию. Гроб с телом выставят на один день в почетном зале замка Пелеш, а затем – в тронном зале королевского дворца в Бухаресте. Михая похоронят в бывшей столице княжества Валахия Куртя де Арджеш.
Михай родился 25 октября 1921 года. Он был последним остававшимся в живых главой государства периода Второй мировой войны, который общался со Сталиным, Черчиллем, Рузвельтом. Также Михай – один из пяти иностранцев, становившихся кавалерами высшего советского военного ордена "Победа". В 1947 году в Румынии упразднили монархию, после чего лишившийся престола король эмигрировал в Швейцарию.
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