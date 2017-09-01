Россия отреагирует на закрытие генконсульства в США – Лавров

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Москва отреагирует на ноту США о закрытии генконсульства в Сан-Франциско и двух дипобъектов в Вашингтоне и Нью-Йорке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

Ноту в министерстве получили ночью, рассказал Лавров. "Отреагируем, как только закончим этот анализ, – добавил он. –

Отмечу, что вся история с обменом, с санкционными выпадами была затеяна не нами, а администрацией Барака Обамы". Лавров подчеркнул, что это было необходимо для подрыва российско-американских отношений. Кроме того, преследовалась цель не позволить лидеру США Дональду Трампу начать свое президентство с конструктивными предложениями.

Затеяна ровно с той целью, чтобы подорвать российско-американские отношения и не позволить президенту США Дональду Трампу выйти на эту стезю своего президентства с конструктивными предложениями.

"Мы наблюдаем какие-то пароксизмы, связанные с той самой "исключительностью", которую президент США Барак Обама постоянно подчеркивал. Высокомерно, аррогантно указывая на место, которое, по его разумению, должны занимать все остальные страны", – добавил министр иностранных дел.

31 августа США потребовали от РФ закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. Новый посол России в США Анатолий Антонов призвал спокойно реагировать на это требование. По его словам, дипломаты продолжат спокойно выполнять свою работу.