Писателя Юрия Бондарева похоронят на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Роберт Нетелев

Писателя Юрия Бондарева похоронят 2 апреля на Троекуровском кладбище столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на его дочь Елену.

Писатель-фронтовик скончался 29 марта. Ему было 96 лет.

Юрий Бондарев родился 15 марта 1924 года в Оренбургской области. В 1942 году он поступил во 2-е Бердичевское пехотное училище.

В октябре того же года его назначили командиром минометного расчета 308-го полка 98-й стрелковой дивизии. В 1944 году Бондарев стал членом коммунистической партии ВКП(б).

Бондарев написал сценарий к фильму, снятому по роману "Горячий снег". С его помощью были написаны сценарии к фильмам "Освобождение" и "Батальоны просят огня".

Юрий Бондарев – лауреат Ленинской премии и двух Государственных премий СССР, фронтовик – ветеран ВОВ.

