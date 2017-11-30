В США скончался вдохновитель флэшмоба Ice Bucket Challenge

Фото: ТАСС/ZUMAPRESS.com/Ezra Acayan

Американец Энтони Сенеркья, вдохновивший весь мир на благотворительный флешмоб Ice Bucket Challenge, скончался на 47-м году жизни.

Сенерчия страдал боковым амиoтрофическим склерозом. Флешмоб Ice Bucket Challenge был запущен в 2014 братом жены больного, профессиональным гольфистом Крисом Кеннеди, сообщает Time.

Он опубликовал в сети видеоролик, в котором призвал пользователей вылить на себя ведро ледяной воды и пожертвовать в фонд борьбы с заболеванием 10 долларов и передать эту эстафету дальше. По некоторым данным, участникам соревнования удалось собрать более 100 миллионов долларов на исследование амиoтрофического склероза.