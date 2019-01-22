Руководитель татарского ансамбля умерла на сцене в Димитровграде

В Димитровграде скончалась педагог Дома детского творчества, руководитель музыкального ансамбля "Карлыгач" и татарского коллектива художественной самодеятельности "Неугасимые звезды" Фания Саматовна Халиуллова. Певица умерла на сцене во время концерта в ДК "Восход" 20 января, сообщила министр культуры Ульяновской области Евгения Сидорова.
"От имени Министерства искусства культурной политики Ульяновской области, деятелей культуры региона и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной Фании Саматовны", – написала Сидорова в Facebook.
Халиуллова исполняла песню "Елама, ярсыма", когда внезапно упала. Приехавшие врачи не смогли реанимировать певицу. Ей было 54 года.
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