Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:42

Руководитель татарского ансамбля умерла на сцене в Димитровграде

утраты

16:42

Поделиться в социальных сетях:

Фото: www.facebook.com/sidorova.ulmincult

В Димитровграде скончалась педагог Дома детского творчества, руководитель музыкального ансамбля "Карлыгач" и татарского коллектива художественной самодеятельности "Неугасимые звезды" Фания Саматовна Халиуллова. Певица умерла на сцене во время концерта в ДК "Восход" 20 января, сообщила министр культуры Ульяновской области Евгения Сидорова.

"От имени Министерства искусства культурной политики Ульяновской области, деятелей культуры региона и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной Фании Саматовны", – написала Сидорова в Facebook.

Халиуллова исполняла песню "Елама, ярсыма", когда внезапно упала. Приехавшие врачи не смогли реанимировать певицу. Ей было 54 года.

утраты

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика