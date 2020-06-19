Фото: стоп-кадр из фильма "Пятый элемент", 1997 год, реж. Люк Бессон
Умер британский актер сэр Иэн Холм, известный по ролям в фильмах "Чужой", "Властелин колец" и "Пятый элемент", сообщает News.ru.
Причиной смерти стали осложнения, связанные с болезнью Паркинсона. Артисту было 88 лет.
Отмечается, что Холм скончался в больнице в окружении семьи и врачей.
Сэр Иэн Холм родился 12 сентября 1931 года в британском городе Гудмэйз. В 1950 году он поступил в Королевскую академию драматического искусства, после окончания которой несколько лет служил в театрах.
Среди самых популярных образов актера в кино – Отец Вито Корнелиус в "Пятом элементе", Бильбо Беггинс во "Властелине колец" и Эш в "Чужом".