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Культура

17:09

Продюсер "Списка Шиндлера" умер в возрасте 87 лет

утраты культура

Фото: ТАСС/imago stock&people

Хорватский продюсер Бранко Лустиг умер в Загребе. Ему было 87 лет, передают "Дни.ру".

Бранко Лустиг родился 10 июня 1932 года. Свою кинокарьеру Лустиг начинал ассистентом режиссера в фирме "Ядран Фильм" в Загребе. В качества помощника режиссера он поучаствовал в создании более 100 фильмов.

В 1980 году продюсер работал больше над короткометражными сериалами. В этом же году он переехал в США, но около 10 лет назад вернулся в Хорватию.

Продюсер обладатель двух премий "Оскар" и "Золотой глобус" за фильмы "Список Шиндлера" и "Гладиатор".

В годы Второй мировой войны Лустиг из-за еврейского происхождения попал в концлагерь "Освенцим", где потерял большую часть родных. Фильм "Список Шиндлера" основан в том числе на его личных воспоминаниях.

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