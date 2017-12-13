В Красноярске определят место захоронения урны с прахом Хворостовского

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Урну с прахом оперного певца Дмитрия Хворостовского доставили в Красноярск, сейчас обсуждается вопрос об увековечении памяти певца. Пока прах находится в одном из спецучреждений города, рассказал замначальника управления пресс-службы губернатора и правительства региона Николай Базаров.

"Сейчас разрабатываются разные проекты увековечения, например, монументы. Или, может, будет назван именем Хворостовского театр оперы и балета. Будет определен какой-то мемориальный объект, в основание которого будет заложена эта капсула", – цитирует RT Базарова.

27 ноября с артистом попрощались в зале имени Чайковского Московской филармонии. 28 ноября прах Хворостовского захоронили на Новодевичьем кладбище в столице, рядом с могилой Федора Шаляпина. По завещанию артиста, его прах должен быть захоронен в Москве и в Красноярске.

Скончался певец 22 ноября на 56-м году жизни после продолжительной онкологической болезни. В 2015 году он сообщил, что страдает от опухоли мозга.

Артиста посмертно номинировали на музыкальную премию "Грэмми". С дирижером Константином Орбеляном они попали в категорию "Лучший классический сольный вокальный альбом" за диск "Свиридов: Отчалившая Русь".