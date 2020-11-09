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Писателя-сатирика Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГБУ "Ритуал".

"На Новодевичьем кладбище в Москве завершились похороны народного артиста РФ Михаила Жванецкого. Его могила находится на 5-м участке рядом с захоронениями художественного руководителя "Ленкома" Марка Захарова и художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек", – сообщили в пресс-службе.

Жванецкий скончался 6 ноября на 87-м году жизни. Слова соболезнования родным и близким писателя выразили Сергей Собянин и Владимир Путин. Мэр города охарактеризовал писателя как веселого, ироничного и мудрого человека. Мэр отметил, что его афоризмы поднимали настроение и уходили в народ. Глава государства подчеркнул, что Жванецкий завоевал любовь не только граждан России, но и других стран.

Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. В студенческие годы писал миниатюры и монологи, часто исполнял их сам. В советское время он был режиссером-постановщиком, а также работал в издательстве "Молодая гвардия". В сотрудничестве с Романом Карцевым и Виктором Ильченко написал более 300 миниатюр и монологов.

В 1988 году Жванецкий создал Московский театр миниатюр и был его бессменным художественным руководителем. Он также работал ведущим телепередачи "Дежурный по стране" на канале "Россия 1".

