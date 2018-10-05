Скончался снимавший первых советских космонавтов оператор

Кинооператор Махмуд Рафиков, снимавший советских космонавтов Юрия Гагарина, Валентину Терешкову и Алексея Леонова после их возвращения на Землю, скончался на 95-м году жизни.

В Союзе кинематографистов России уточнили, что это произошло в четверг, 4 октября.

Махмуд Рафиков – советский кинооператор документальных фильмов, член Союза кинематографистов России, заслуженный деятель искусств РФ.

На киностудии "Моснаучфильм" работал в составе секретной киногруппы над созданием фильмов для служебного пользования – об испытаниях атомных и термоядерных бомб, баллистических ракет, атомных подводных лодок, а также о космонавтике.

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