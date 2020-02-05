Скончался актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Фото: кард из фильма "Невский. Проверка на прочность”

Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Дмитрий Бульба. Об этом сообщает портал "Дни.ру" со ссылкой на петербургский театр "Мастерская".

Отмечается, что актер скончался на 54-м году жизни, причина его смерти остается неизвестной.

Коллеги Бульбы рассказали, что в последнее время он практически не снимался в кино, а лишь соглашался на небольшие роли ради заработка. В окружении артиста заметили, что он замкнулся в себе и почти перестал контактировать с обществом.

Дмитрий Бульба стал известен зрителям после сериалов "Ментовские войны" и "Улицы разбитых фонарей". Помимо съемок в фильмах, он также играл в театре. Особое признание он получил после роли Свидригайлова в спектакле "Преступление и наказание".