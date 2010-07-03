В Петергофе простились с боксером Максимом Дадашевым

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Церемония прощания с российским боксером Максимом Дадашевым состоялась в морге Николаевской больницы в Петергофе, передает РИА Новости.

Родные и близкие спортсмена начали собираться у морга около 8:00. После того, как гроб занесли в морг с улицы, с Дадашевым мог проститься любой желающий. В прощании участвовали порядка 200 человек.

О смерти 28-летнего боксера стало известно 23 июля. В ночь на 20 июля в Оксон-Хилле он дрался с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в первом полусреднем весе.

В 11-м раунде россиянин пропустил множество ударов. Тренер уговаривал подопечного прекратить бой. Его команда решила остановить поединок. Он потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

Дадашев потерял сознание, его госпитализировали с отеком мозга. Спортсмену сделали трепанацию, чтобы удалить гематому, но спасти его не удалось. 1 августа тело боксера доставили в Россию.

У Дадашева остались жена и маленький сын. Вдова Елизавета Апушкина заявила, что собирается подать в суд на Атлетическую комиссию штата Мэриленд (MSAC) и рефери поединка. Она объяснила, что ее супруг никогда бы не сдался, поэтому судья должен был остановить бой.