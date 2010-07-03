Тело боксера Дадашева доставили в Россию

Фото: ТАСС/Marcel Thomas/ZUMA

Тело российского боксера Максима Дадашева доставили в Россию, передает RT.

Ранее сообщалось о трудностях с документами, из-за которых отправить в Россию его не могли. Сделать это планировали в среду или четверг.

О смерти Дадашева стало известно 23 июля. В ночь на 20 июля в Оксон-Хилле он дрался с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в первом полусреднем весе.

В 11-м раунде россиянин пропустил множество ударов. Тренер уговаривал подопечного прекратить бой. Его команда решила остановить поединок. Он потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

Дадашев потерял сознание, его госпитализировали с отеком мозга. Спортсмену сделали трепанацию, чтобы удалить гематому.

Прощание с боксером пройдет 4 августа в Петергофском морге Николаевской больницы.