Незаконно отправившая детей в Турцию "Колибри-тур" продолжает работать – АТОР

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Компания "Колибри-тур МСК", печально известная по инциденту с выселением российских детей из отеля в Турции, продолжает работать, несмотря на штраф за незаконную деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

"Колибри-тур" продолжает работать и приглашает детей в зимний лагерь в Анталью, несмотря на штраф в 5 миллионов рублей за незаконную туроператорскую деятельность и крупный скандал в СМИ", – отметили в АТОР.

Объявление о продаже детских зимних туров в Турцию появилось в соцсети "ВКонтакте". Компания предлагает молодежную и детскую программы, спортивные сборы и языковые курсы с 29 декабря по 6 января. Клиентам обещают, что их дети будут жить в пятизвездочном отеле Kilikiya Palace по 3–4 человека в номере.

Представители АТОР под видом туристов связались с компанией и убедились, что общение с клиентами ведется от имени "Колибри-тур МСК", в частности, в письмах указываются ранее фигурировавшие адреса и номера телефонов. При этом оплату за тур предлагается переводить на счет ИП Маркина Н. В., которая ранее уже заключала договоры с клиентами от лица компании.

4 августа в СМИ получил резонанс случай с российскими детьми, которых выгнали на улицу из отеля в турецком Кемере. Ситуацию взял под контроль Роспотребнадзор. На следующий день дети вернулись на родину.

9 августа в связи со случившимся СК РФ по Московской области возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Следователями было установлено, что "Колибри-тур МСК" и индивидуальный предприниматель Маркина Н. В. заключили около 30 договоров об организации отдыха с родителями 90 несовершеннолетних детей. При этом первая не являлась туристическим оператором, а значит, не имела права на оказание таких услуг. За это 24 августа суд оштрафовал компанию на 5 миллионов рублей.



Незаконно отправившую детей в Турцию московскую организацию оштрафовали на 5 млн рублей