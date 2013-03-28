В аэропорту Шереметьево появится капсульный отель

В "чистой" зоне терминала Е аэропорта Шереметьево появится капсульный отель. Он должен заработать в первой половине грядущего летнего сезона.

"Новая услуга позволит транзитным пассажирам, не имеющим российских виз, отдохнуть между рейсами в уютных номерах и продолжить перелет с новыми силами", - сообщается в пресс-релизе аэропорта.

Капсульный отель представляет собой небольшие спальные ячейки, расположенные друг над другом. Как правило, капсульные отели находятся возле крупных вокзалов или рядом с увеселительными районами.

Первый такой отель появился в Японии в феврале 1979 года.

В Москве первый капсульный отель заработал в минувшем январе.