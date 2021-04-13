Онищенко прокомментировал ограничение авиасообщения с Турцией

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал россиян обратить внимание на эпидемиологическую ситуацию в Турции и сохранить свое здоровье. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас с вами сегодня без Крыма 511 километров Черноморского побережья. Это Краснодарский край, это Абхазия – дружественная нам, о которой мы знаем все, что там происходит с точки зрения сервиса, его доступности и безопасности", – напомнил Онищенко.

Ранее стало известно, что с 15 апреля по 1 июня перелеты из России в Турцию и в обратном направлении ограничат. Продолжат летать только самолеты, обслуживающие работу по строительству атомной электростанции "Аккую" и вывозящие россиян с турецких курортов.

Вместо Турции или Танзании для туристов открыты многочисленные курорты России.

В частности, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пригласил всех, кто планировал отдохнуть за рубежом, приезжать на Кубань.