Онищенко прокомментировал ограничение авиасообщения с Турцией

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал россиян обратить внимание на эпидемиологическую ситуацию в Турции и сохранить свое здоровье. Об этом сообщает РИА Новости.
"У нас с вами сегодня без Крыма 511 километров Черноморского побережья. Это Краснодарский край, это Абхазия – дружественная нам, о которой мы знаем все, что там происходит с точки зрения сервиса, его доступности и безопасности", – напомнил Онищенко.
Ранее стало известно, что с 15 апреля по 1 июня перелеты из России в Турцию и в обратном направлении ограничат. Продолжат летать только самолеты, обслуживающие работу по строительству атомной электростанции "Аккую" и вывозящие россиян с турецких курортов.
Вместо Турции или Танзании для туристов открыты многочисленные курорты России.
В частности, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пригласил всех, кто планировал отдохнуть за рубежом, приезжать на Кубань.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: