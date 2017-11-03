Более 20 млн туристов могут приехать в Москву в 2018 году

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Туристический поток в Москву в 2018 году может достичь 21 миллиона человек. Из них около миллиона – болельщики на чемпионате мира по футболу, заявил начальник управления гостиничного хозяйства департамента спорта и туризма столицы Алексей Тихненко.

По его словам, для Москвы это большое число. Тихненко заметил, что популярность города среди туристов растет. Согласно проведенному столичными властями опросу, 96 процентов туристов хотят вернуться в Москву. 4 процента заявили, что повторно не приедут. Начальник управления оценил этот показатель как высокий, передает ТАСС.

Матчи чемпионата пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Матч открытия и финальная игра пройдут в Москве на стадионе "Лужники". Победитель ЧМ-2018 получит 38 миллионов долларов. На подготовку к турниру всем участникам раздадут по 1,5 миллиона долларов.

В конце октября началась регистрация на получение паспорта болельщика. В преддверии ЧМ-2018 в столичных гостиницах уже забронировали более 40 тысяч номеров. Это – около 60 процентов от общего номерного фонда отелей.