График работы автобусов до кладбищ столицы изменится с 1 апреля

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Время работы автобусных маршрутов до столичных кладбищ изменится с 1 апреля.

Как сообщает Агентство "Москва", автобусы №510 будут курсировать от метро "Домодедовская" до Домодедовского кладбища по рабочим дням с 7:30 до 19:00, а по выходным – с 7:00 до 19:00. Курсирующие по территории кладбища автобусы "Д" будут работать по будням с 8:03 и с 7:30 по выходным.

У автобуса №600 изменится время заезда к центральной и западной части Хованского кладбища. По рабочим дням воспользоваться транспортом можно с 8:30 до 19:00, по выходным – с 7:00. В субботу и воскресенье автобус №560 до 2-го Московского крематория начнет курсировать с 8:19.

Изменится также график у автобуса №706. Вечерние фиксированные рейсы прекратят работу. До 8:30 и после 19:00 автобусы будут следовать до остановки "Новокосинская улица, 51". Кроме того, время работы поменяется у автобусов №741, 760, 819, 865.

31 марта, 7 и 14 апреля до столичных кладбищ запустят дополнительные маршруты. Автобус-экспресс "Э" проследует от метро "Рязанский проспект" до станции "Кузьминки" с остановкой у Кузьминского кладбища. От станции "Щербинка" до Щербинское кладбище поедет автобус "Э2", а до кладбища Ракитки можно будет добраться на автобусе №531к.

Дополнительный транспорт пустят от метро "Юго-Западная" до Востряковского и Троицкого кладбищ. На всех маршрутах будут действовать городские проездные билеты.

Все кладбища Москвы подготовлены к Вербному воскресенью и Пасхе. Рядом с наиболее крупными из них организуют бесплатные парковки для транспорта посетителей.