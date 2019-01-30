Доступ к платным парковкам в Малом Рогожском переулке могут ограничить

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В Малом Рогожском переулке могут ограничить доступ к платным парковкам из-за ремонтных работ, говорится на сайте Московского паркинга.



"Всего на этом участке находится 38 парковочных мест", – говорится в сообщении.

Водителям рекомендовали учитывать планировать поездки, учитывая данную информацию.

В Москве с 9 января увеличили в два раза штраф за неоплату парковки. Теперь за оставленную без оплаты машину придется заплатить пять тысяч рублей. В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) отметили, что данное наказание является соразмерным правонарушению.