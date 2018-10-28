Пригородные электрички ЦППК перешли на зимний график

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Пригородные электропоезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) перешли на зимний график движения.

Как сообщала пресс-служба АО "Центральная ППК", в связи с этим скорректированы расписания Белорусского, Казанского, Киевского, Павелецкого, Рижского и Савеловского направлений.

При этом компания обращает внимание, что с 28 октября будут отменены 22 электропоезда, которые были назначены на летний период для удобства дачников.

Также изменятся время отправления, прибытия и режим остановок более 30 пригородных поездов. Скорректированы маршруты 13 электричек и изменится периодичность следования 15 электропоездов.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

Ранее сообщалось, что с 10 октября пассажиры электричек могут бесплатно читать электронные книги и слушать аудиокниги в мобильном приложении. Это стало возможным благодаря сотрудничеству ЦППК и сервиса "ЛитРес".