Движение электричек на Киевском направлении МЖД ввели в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сотрудники МЖД починили поврежденный кабель на Киевском направлении и восстановили движение электричек, сообщает пресс-служба магистрали.

"Электрички отправляются по графику. В пути с увеличенным интервалом следуют несколько поездов", – уточнили в МЖД, заверив, что принимают меры по сокращению опоздания составов.

Отвечающий за движение поездов в автоматическом режиме кабель ранее был поврежден на перегоне Солнечная – Внуково. Поезда проезжали участок со снижением скорости, что привело к увеличению интервалов.

