Пассажиров предупредили о задержке поездов на Киевском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жителей столичного региона предупредили о возможных задержках электричек Киевского направления МЖД, сообщает ЦППК.

Отмечается, что некоторые составы могут ходить с опозданием по техническим причинам. Как уточнили в МЖД, всему виной повреждение кабеля.

"В 12:41 на участке Солнечная – Внуково Киевского направления МЖД, по предварительной информации, сторонней организацией был поврежден кабель устройства сигнализации, централизации и блокировки, отвечающий за движение поездов в автоматическом режиме", – отметили в пресс-службе, добавив, что последствия аварии уже устраняют.

Сейчас диспетчеры МЖД делают все, чтобы ввести поезда в график. Пока движение организовано по специальному режиму. Временно поезда проезжают участок со снижением скорости.

