Москва онлайн покажет поезд нового поколения "Москва-2020"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Съемочная группа Москвы онлайн расскажет о преимуществах поезда нового нового поколения "Москва-2020" и пройдется по его составу со специалистами.

В октябре этого года новый бесшумный и комфортный поезд вышел на Кольцевую линию московской подземки. Состав отличается от предшественников широкими проемами дверей, наличием тач-экранов, с помощью которых можно прокладывать маршрут. USB-разъемы теперь находятся в сиденье. Внешний вид поезда выбрали сами горожане в ходе голосования в павильоне МЦД и соцсетях.

Смотрите прямую трансляцию 20 октября в 12:20 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.