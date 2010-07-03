Режим работы МЦК изменится в выходные

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Режим работы Московского центрального кольца (МЦК) изменится к концу недели, с 20 по 22 сентября включительно, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Изменения коснутся работы МЦК рано утром и поздно вечером из-за модернизации инфраструктуры. В обычном режиме МЦК возобновит свою работу утром в воскресенье, 22 сентября, после 7:30.
В пятницу и в субботу, 20 и 21 сентября, МЦК будет закрываться раньше. Последняя "Ласточка" со всеми остановками уйдет со станции Андроновка в 22:00. Следующие за ней поезда до 23:40 будут проходить только часть маршрута. После 23:40 поезда на МЦК перестанут курсировать.
Утром в субботу первые "Ласточки" начнут курсировать в 5:50, а в воскресенье – в 5:44. В эти выходные дни до 7:30 поезда будут курсировать с интервалами до 40 минут.
Инфраструктуру Московского центрального кольца обновляют для сокращения интервалов курсирования "Ласточек". Это поможет сделать поездки по кольцу более быстрыми и комфортными для пассажиров. После проведения всех необходимых работ интервал движения поездов сократится до 4 минут в часы пик и до 8 минут в остальное время. Сейчас интервал составляет 5 и 10 минут.
"Технологические окна" будут проводиться преимущественно в выходные дни и ночное время, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров и сохранить привычный график движения в популярное для поездок время.
С целью перехода на новый режим РЖД закупили девять дополнительных "Ласточек", таким образом увеличив парк электропоездов МЦК до 51 состава. Сейчас реконструируется инфраструктура, строятся новые объекты для обслуживания дополнительных поездов.
Первые беспилотные "Ласточки" могут запустить на МЦК в 2021 году. Беспилотники в будущем могут внедрить на железнодорожных линиях с большим объемом перевозок и малым интервалом попутного следования.
Ранее сообщалось, что пассажиропоток поездов Московского центрального кольца (МЦК) с января 2019 года составил 100 миллионов человек. Это на 14,7% больше, чем за тот же период 2018 года. Среди самых популярных станций "Площадь Гагарина" (9,2 миллиона пассажиров), "Ботанический Сад" (6 миллионов), "Кутузовская" (5,9 миллиона), "Владыкино" (5,4 миллиона), "Лужники" (4,7 миллиона).
"Это наш город": Московскому центральному кольцу исполнилось три года
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