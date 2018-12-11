В метро начали размещать информацию на ступенях эскалаторов

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

На ступенях эскалаторов столичного метро начали размещать информационные стикеры для пассажиров, сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе подземки, Московский метрополитен тестирует новые поверхности для информирования пассажиров, и впервые для этого выбраны ступени подъемников.

Стикеры появились на вертикальных поверхностях ступеней трех эскалаторов, ведущих с платформы "Делового центра" в ТЦ "Афимол" и на станцию "Выставочная".

На каждой ступени красуются равные части одного большого изображения. За счет этого пассажир видит на них единое изображение, сложенное из отдельных компонентов.

Эксперимент продлится не более 90 дней. На его время пассажиры увидят на подъемниках информацию об электронной транспортной карте "Тройка". После пилота метрополитен примет решение о целесообразности внедрения стикеров на других станциях.

Ранее сообщалось, что метрополитен получил от пассажиров более 300 предложений и пожеланий по навигации. На некоторых станциях специалисты провели фокус-группы.

Сотрудники метро также собирают мнения пассажиров через мобильное приложение "Метро Москвы" и по электронной почте. В ближайшее время метро внесет первые изменения в навигацию по итогам проведенных встреч с пассажирами.

К примеру, было решено добавить в объединенном вестибюле станций "Чкаловская" и "Курская" Кольцевой линии информацию о пересадках. Также более заметной решили сделать информацию на указателе, ведущем с платформы "Чкаловской" в город, о том, что там же можно перейти на кольцо.

Будет исполнена еще одна распространенная просьба пассажиров – вернуть ориентиры "север", "юг". Также горожане просили сделать более жирной и заметной разделительную черту на разводящих указателях. Так пассажирам будет проще определить, в какую сторону идти, чтобы доехать до нужной станции.