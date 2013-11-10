Схема движения трамваев в Фиевском парке меняется из-за ремонта путей

В связи с ремонтом трамвайных путей в районе Филевский парк меняется схема движения транспорта, сообщает столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

С 10 ноября трамваи №43 и 45 будут следовать от станции метро "Семеновская" и от Сокольнической заставы до Андроньевской площади через Костомаровский мост до Курского вокзала с последним отправлением от Курского вокзала в 23.29. Трамвай №20 со стороны Угрешской улицы до Абельмановской заставы будет следовать своим постоянным маршрутом, затем до 3-й Владимирской улицы (по маршруту трамвая № 8).

Последний трамвай №24 будет прибывать к Курскому вокзалу в 23:36 с прохождением станции метро "Авиамоторная" в 23.13. После 23.13 трамвай будет следовать до Лефортовского моста. А первый рейс от Курского вокзала назначен на 05.48.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!