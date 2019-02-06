Изменились сроки ограничения и перекрытия движения на Коломенской улице

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

Сроки ограничения и перекрытия движения в районе улицы Коломенская в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ) изменены.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы, ограничения действуют по 9 февраля круглосуточно частично на одной полосе на участках улицы Затонная в районе дома 14, на пересечении улицы Затонная и улицы Коломенская, на пересечении улицы Речников и улицы Коломенская, а также на улице Речников в районе дома 25 и на пересечении Кленового бульвара и улицы Новинки.

Полное перекрытие будет действовать с 10 февраля 2019 года до 31 мая 2021 года круглосуточно – на участках от улицы Новинки до улицы Затонная и на Кленовом бульваре, в районе пересечения с улицей Коломенская.

Ранее сообщалось, что перекрытие участка Коломенской улицы, связанное со строительством БКЛ, также отразится на семи автобусных маршрутах в районе Нагатинский Затон. С 9 февраля изменятся маршруты №156, 219, 670, 670к, 724, 724к, 751. Автобусы №156 поедут от остановки "Кленовый бульвар". Они отвезут пассажиров до улицы Новинки, Коломенской набережной, а также Затонной и Судостроительной улиц. Маршрут №219 проследует по тем же улицам, а еще заедет на Якорную.

В пресс-службе уточнили, что автобусы №670 и 670к поедут между станцией метро "Коломенская" и остановкой "Диспансер". Временное объединение предстоит и маршрутам №724 и 724к.

Проект планировки территории БКЛ от "Каширской" до проектируемой станции "Текстильщики" был утвержден мэром Москвы в июле 2018 года. Участок БКЛ от "Каширской" до "Текстильщиков" протяженностью 8,7 километра будет проходить под землей через территорию музея-заповедника "Коломенское", пересекать Москву-реку, а затем следовать к станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии метро.

На этом участке БКЛ планируют разместить четыре станции. Их рабочие названия: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон" (обе − в районе Нагатинский затон), а также "Печатники" и "Текстильщики" – в районе Печатники.