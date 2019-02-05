Семь автобусных маршрутов Москвы изменятся из-за строительства метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Перекрытие участка Коломенской улицы, связанное со строительством новой линии метро, отразится на семи автобусных маршрутах в районе Нагатинский Затон. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

С 9 февраля изменятся маршруты №156, 219, 670, 670к, 724, 724к, 751. Автобусы №156 поедут от остановки "Кленовый бульвар". Они отвезут пассажиров до улицы Новинки, Коломенской набережной, а также Затонной и Судостроительной улицы. Маршрут №219 проследует по тем же улицам, а еще заедет на Якорную.

В пресс-службе уточнили, что автобусы №670 и 670к поедут между станцией метро "Коломенская" и остановкой "Диспансер". Временное объединение предстоит и маршрутам №724 и 724к.

Подробные изменения маршрутов отражены на сайте предприятия.