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Москва 24

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5 декабря, 00:01

Двухэтажные электрички могут появиться в Москве

транспорт эксклюзив электрички

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Московском регионе могут запустить двухэтажные электрички. В первую очередь двухуровневыми будут экспресс-поезда по билетам с указанием мест. Об этом в интервью порталу Москва 24 рассказал коммерческий директор по развитию пассажирского транспорта ЗАО "Трансмашхолдинг" Александр Лошманов.

"Традиционно двухэтажные электропоезда используются в основном на тех маршрутах, где всем пассажирам в течение поездки предоставлены посадочные места. Такой состав будет эффективным на участках, где можно перевезти дополнительное количество пассажиров по билетам с указанием мест. В моем понимании это все-таки больше перевозка повышенного класса комфортности", – пояснил Лошманов.

По его словам, такие поезда в первую очередь можно пустить по экспресс-маршрутам, так как в классических пригородных электричках будет сложно перемещаться пассажирам между этажами.

"Сейчас перевозка двухэтажными составами осуществляется на расстояния от 500 км и более, но вполне возможно, что в итоге мы создадим продукты для пригородного сообщения", – добавил собеседник портала Москва 24.


В этом году двухэтажные аэроэкспрессы начали ходить с Павелецкого вокзала в аэропорт Домодедово и с Киевского вокзала в аэропорт Внуково.

В салоне новых поездов появилось больше свободного места, добавлены места для размещения большого количества багажа. Все кресла легко трансформируются в удобное положение. Каждый вагон оборудован видеосистемой, климат-контролем, розетками и бесплатной Wi-Fi-сетью. Для маломобильных пассажиров предусмотрен специальный лифт для перемещения между этажами.

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