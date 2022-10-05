Около 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах фиксируется задержка и отмена 36 полетов. Об этом следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

По данным сайта, во Внуково задержано 5 рейсов и 8 отменено. В Шереметьево задержали 6 рейсов, 3 полета не состоятся.

В Домодедово 8 полетов не будут совершены, еще 6 рейсов задержаны.

Ранее стало известно, что авиакомпания "Победа" с 28 октября запустит ежедневные рейсы из Москвы в Минск. По данным компании, самолеты будут вылетать каждый день из столичного аэропорта Внуково.

До этого Росавиация приняла решение о продлении режима временного ограничения полетов в аэропорты южной и центральной части России до понедельника, 10 октября.

По данным ведомства, данная мера распространяется на воздушные гавани Ростова-на-Дону, Краснодара, Симферополя, Воронежа, Курска, Белгорода, Анапы, Геленджика, Брянска, Липецка и Элисты.

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