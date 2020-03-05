Более 12 тыс информационных экранов установили в поездах метро

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более 12 тысяч информационных экранов установили в поездах столичного метро. Экраны работают почти в трех тысячах вагонов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"С помощью таких устройств пассажиры могут узнать полезную информацию в пути. Так, на экранах транслируют сведения об изменениях в работе общественного транспорта. В случае нештатной ситуации появляются сообщения на ярком желтом фоне. Также на экраны выводится алгоритм действий пассажиров в каждом конкретном случае", – говорится в сообщении.
Кроме оперативной, система предоставляет и справочную информацию о пассажирских сервисах, способах пересадки на другие виды транспорта и типах проездных билетов. Пассажиры также могут узнать прогноз погоды и новости города.
Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что поезда столичного метро продолжают оснащать информационными экранами.
"С начала этого года устройства появились еще более чем в 400 вагонах поездов, следующих по Таганско-Краснопресненской, Филевской и Некрасовской линиям. Планируется, что к июню этого года в 3,5 тысячи вагонов будет работать более 15 тысяч экранов", – приводятся в материале слова Ликсутова.
Каждый день, согласно оценкам метрополитена, аудитория трансляций на медиаэкранах в вагонах составляет более 4 миллионов человек.
Предполагается, что в будущем экраны начнут устанавливать уже на заводе, где производят поезда для столичной подземки.
Ранее сообщалось, что в поездах метро появились схемы с первыми двумя маршрутами Московских центральных диаметров (МЦД). Всего заменить планируется более 100 элементов навигации, из них более 28 тысяч – это карты в составах метро. В среднем на один вагон приходится по 2–3 схемы.
На схеме метро МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" обозначен цветом "физалис", МЦД-2 "Курско-Рижский" – цветом "фуксия". Отмечается, что благодаря этим уникальным цветам линии диаметральных маршрутов визуально легче отличить от линий метро.
На новых указателях в метро размещена информация о пересадках и направлении выходов к платформам МЦД-1 и МЦД-2. Сейчас значки с пересадками на указателях заштрихованы, чтобы не путать пассажиров, но в ближайшие дни штриховку снимут.
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