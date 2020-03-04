Более 92 тыс литров горячих напитков купили пассажиры метро за зиму

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

С начала зимы пассажиры метрополитена приобрели более 92 тысяч литров горячих напитков. Об этом говорится на сайте столичной подземки.

Чаще всего пассажиры покупали горячие напитки в вендинговых аппаратах в переходах станций "Царицыно", "Дмитровская" и "Тимирязевская". Самым популярным напитком декабря стал капучино, а в январе особой популярностью пользовался сливочный айриш-кофе.

Вендинговые аппараты расположены на 43 станциях метро, в числе которых "Китай-город", "Маяковская", "Менделеевская", "Беговая", "Полянка", "Октябрьское поле" и другие станции.

Также пассажиры могут приобрести напитки в кофейнях, расположенных в переходах 47 станций. Больше всего таких заведений расположено в переходах станции "Китай-город" Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линий. В переходах пассажиры также могут приобрести цветы, аксессуары, одежду и другие продукты питания.

Ранее сообщалось, что с начала года сотрудниками московского метро было найдено свыше 1,2 тысячи забытых вещей. Среди них – надувной бассейн, прогулочная коляска, люстра, картина по номерам и акустическая гитара.

