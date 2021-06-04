Маршруты автобусов № 34 и 833 будут изменены с 5 июня из-за аварийных работ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Маршруты автобусов № 34 и 833 будут изменены с 5 июня в связи с проведением аварийных работ. Об этом сообщает столичный Дептранс.
"Маршруты № 34, 833 поедут вместо 16-й Парковой улицы по 15-й Парковой улице и Сиреневому бульвару до площади Соловецких Юнг со всеми остановками по трассе следования. Изменение временное, будет действовать в период проведения аварийных работ", – говорится в сообщении.
Кроме того, остановка "Площадь Соловецких Юнг" для автобусов данных маршрутов по направлению в сторону 15-й Парковой улицы будет перенесена на нечетную сторону Сиреневого бульвара к дому 75. Таким образом, ее совместят с остановкой автобусов № 97, 230, 557, 884, т51 и т55.
Ранее сообщалось, что из-за строительных работ два автобусных маршрута в центре столицы изменят работу, а рейс № 166к в ТиНАО будет выполняться ежедневно.
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