Японец сделал лицо "невидимым" с помощью iPhone X

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Японец Казуя Носиро разработал фильтр для iPhone X, с помощью которого лицо становится прозрачным и маскируется под окружающие объекты.

Изобретатель назвал новую функцию "оптическим камуфляжем", передает "Мир 24".

Видеоролик с демонстрацией фильтра японец выложил в соцсети. Он двигает головой перед камерой, при этом его лицо кажется невидимым, на месте остаются только глаза, рот и волосы.

Пользователи Сети скептически отнеслись к разработке и предположили, что японец заранее заснял комнату, а потом использовал эти кадры для получения эффекта "прозрачности". На просьбу раскрыть секрет работы фильтра Носиро ответил отказом. По его словам, эта функция потребуется для создания игры на основе технологии дополненной реальности.

Ранее другой программист создал программу, которая может взломать iPhone X. Она работает на всех iPhone, iPad, iPod Touch, поддерживающих операционную систему iOS 11.0.