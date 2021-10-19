В России тестируют полиграф, считывающий движение глаз

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В России проходит апробацию полиграф, который может считывать движение глаз человека. По словам руководителя НИИ криминалистики Следственного комитета РФ Алексея Бессонова, его будет невозможно обмануть.

Он отметил, что такое оборудование называется айтрекером или окулографом. В настоящее время готовится научная база для его использования.

"Анализировать реакции человека будет специальное программное обеспечение. Человек читает вопрос на экране и отвечает на него, а программа по движению глаз определяет, насколько искренне он ответил", – рассказал Бессонов ТАСС.

Он отметил, что человек не может управлять движением глаз при предъявлении значимой информации.

"Психологам давно известно, что глаза – зеркало души. Человек не может контролировать расширение и сужение зрачка, который реагирует на эмоционально значимую информацию. Да, можно усилием воли успокоить и проконтролировать сердцебиение, но повлиять на зрачок человеку не под силу. Таким образом, оборудование по глазодвигательной реакции может выявлять, значим этот стимул для человека или нет", – добавил Бессонов.

Эксперт пояснил, что если человек не совершал преступление, то у него не будет реакции. Эту же методику можно применить и по отношению к речи, движению лица и тела человека.

"А если все эти методики собрать в едином приборе, то, думаю, что вряд ли кто-то сможет с ним тягаться в плане сокрытия и искажения интересующей следствие информации", – заключил Бессонов.

Ранее сообщалось, что в Московском авиационном институте разработали робота-змею, который способен искать людей под завалами. Устройство разработал студент пятого курса института робототехники Михаил Должанский. Робот представляет собой 50-сантиметровую "змею", которой можно управлять дистанционно.

