Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мобильное приложение "Моя Москва" скачали более двух миллионов раз, за год число установок возросло в 10 раз. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказали в департаменте информационных технологий города, москвичи уже привыкли взаимодействовать с городом через мобильные приложения.

"Моя Москва" дает возможность в удобном формате получать востребованные городские услуги и сервисы, узнавать важные новости, контролировать и оплачивать счета. С постоянным ростом аудитории мы расширяем функционал приложения и делаем его удобнее", – отметил замруководителя департамента информационных технологий Максим Алексашкин.

Ранее он рассказывал, что число оказанных городских услуг в приложении "Моя Москва" превысило девять миллионов с момента запуска. Алексашкин отметил, что для удобства москвичей недавно приложение получило новую версию, в которой услуги помогает получать голосовой помощник, также был доработан раздел "Мои платежи" и создан электронный единый платежный документ.

Приложение "Моя Москва" появилось в декабре 2018 года. Его можно загрузить с помощью смартфонов на базе iOS и Android. Сервис позволяет не только воспользоваться городские услугами, но и прочитать самые важные городские новости, а также найти на карте ближайшие парки, спортивные площадки и достопримечательности.