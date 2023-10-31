В Дагестане арестовали пятерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

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Верховный суд Дагестана арестовал пятерых участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.

Мужчины были признаны виновными по статьям, предусмотренными Кодексом об административных правонарушениях РФ.

"Одному из них назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, четверым – аналогичное наказание сроком на 6 суток", – говорится в сообщении.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября после того, как там приземлился самолет из Израиля. В международный терминал ворвалась толпа людей в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. На "акции" люди скандировали антиеврейские лозунги.

На фоне инцидента МВД возбудило уголовное дело. Правоохранители зафиксировали более 150 участников беспорядков, 83 из них задержаны.

По последним данным Минздрава, в больницах Дагестана остаются четверо пострадавших. Среди них – трое полицейских.

Как уточнил депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров, сумма ущерба аэропорту Махачкалы после беспорядков составляет 285 миллионов рублей. По его словам, подсчет все еще продолжается.

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