31 июля, 12:44Политика
Суд Москвы осудил на 5 лет заочно украинскую актрису Курилец
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Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии заочно украинскую актрису Адрианну Курилец-Кметюк, сообщает ТАСС.
Кроме того, суд приговорил к пяти годам колонии заочно украинскую телеведущую Наталью Мосейчук.
Обеих женщин признали виновными в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Мосейчук и Курилец-Кметюк призывали к насилию над российскими офицерами.
Ранее Курилец-Кметюк объявили в розыск. До этого в российский уголовный розыск также объявили украинских врача Геннадия Друзенко и Мосейчук.
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