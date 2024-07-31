Суд Москвы осудил на 5 лет заочно украинскую актрису Курилец

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Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии заочно украинскую актрису Адрианну Курилец-Кметюк, сообщает ТАСС.

Кроме того, суд приговорил к пяти годам колонии заочно украинскую телеведущую Наталью Мосейчук.

Обеих женщин признали виновными в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Мосейчук и Курилец-Кметюк призывали к насилию над российскими офицерами.

Ранее Курилец-Кметюк объявили в розыск. До этого в российский уголовный розыск также объявили украинских врача Геннадия Друзенко и Мосейчук.