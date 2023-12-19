Ростовской компании запретили продавать напитки бренда Aperol

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Арбитражный суд Ростовской области частично удовлетворил иск компании Davide Campari-Milano N.V. (одна из структур итальянской Campari Group, которая производит алкоголь под маркой Aperol), по которому дистрибьютор ООО "Мастер-Трейд" должен перестать ввозить и продавать продукцию бренда. Об этом говорится в решении, размещенном в картотеке суда.

При этом ростовская организация также должна будет выплатить 6 тысяч рублей за расходы по уплате госпошлины, которые пришлось понести иностранной компании в ходе судебных разбирательств.

"В удовлетворении остальной части исковых требований отказать", – сказано в решении суда.

Уточняется, что иностранная компания также просила, чтобы по решению суда ростовская организация вернула товары, которые были выпущены в гражданский оборот в России под маркой Aperol.

Ранее сообщалось, что руководитель WineRetail Александр Ставцев назвал нормальными действия компании Davide Campari-Milano N.V. Так, по его словам, представители компании хотят остановить бесконтрольный импорт своих напитков.

Aperol не включен в перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, поэтому ввозящим его в РФ фирмам будет сложно доказать правомерность своих действий, отметил руководитель практики интеллектуальной собственности фирмы Василий Зуев.

До этого хирург Александр Умнов предупредил, что употребление алкоголя в больших количествах чревато различными серьезными заболеваниями. По его словам, алкоголь провоцирует развитие панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек и других болезней.

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