Защита обжалует приговор виновнику ДТП у "Славянского бульвара"

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Защита водителя автобуса Виктора Тихонова, который признан виновным в смертельном ДТП у метро "Славянский бульвар" и приговорен к 4 годам колонии общего режима, будет обжаловать решение суда. Об этом порталу Москва 24 сообщил адвокат Равиль Саберов.

"Конечно, буду обжаловать, приговор вынесен с существенными нарушениями. В течение 10 суток надо подготовить, там очень большой материал, будет подготовлена жалоба и подана", – рассказал адвокат.

Он объяснил, что суд не внял ни одному доводу защиты. "Нам отказали в удовлетворении ходатайства как на следствии, так и в суде, о производстве следственного эксперимента. Мы требовали провести повторную экспертизу с участием независимых экспертов. На предыдущих экспертизах ограничились компьютерной диагностикой, которую проводили экономически зависимые лица. Как можно им доверять? Очень важно, чтобы он был проведен с нашим участием. Кроме этого, суд критически отнесся к показаниям важнейшего нашего свидетеля, непонятно почему", – прокомментировал адвокат.

Напомним, что водителя автобуса Виктора Тихонова признали виновным в смертельном ДТП и приговорили к 4 годам колонии общего режима. Также ему запретили управлять транспортными средствами три года.

Сам водитель свою вину не признал. По его словам, трагедия произошла из-за неисправности автобуса. Прокурор просил назначить Тихонову 5 лет колонии-поселения с лишением права управлять транспортным средством на 3 года.

ДТП произошло в декабре 2017 года. Тогда водитель автобуса ЛиАЗ, находясь на остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте, выехал на тротуар, а затем продолжил движение в подземном переходе у станции подземки. В результате погибли 4 человека, еще двое получили тяжелые травмы, всего пострадали 11 человек. По данным следствия, водитель "потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства" и по ошибке нажал на газ вместо тормоза.