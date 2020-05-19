Суд подтвердил, что Абель не является дочерью Сальвадора Дали

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Суд Мадрида подтвердил, что Пилар Абель не является дочерью живописца Сальвадора Дали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда "Гала – Сальвадор Дали".

Таким образом, суд отклонил заявление Абель, которая утверждала, что художник является ее отцом. Теперь она должна будет выплатить судебные издержки, в том числе расходы за эксгумацию останков Дали.

Если бы ДНК-тест оказался положительным, Абель могла бы претендовать на фамилию представителя сюрреализма и на авторские права его работ.

Женщина утверждала, что у ее матери якобы был тайный роман с Дали. Признания родства она пыталась добиться больше 10 лет – с 2007 года.

Сальвадор Дали родился 11 мая 1904 года. Он является автором почти 1500 работ, среди которых есть и живопись, и графика, и скульптура. Художник также был литератором, декоратором и ювелиром.

