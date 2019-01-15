Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена Чертока

Суд в Москве заочно арестовал сына бывшего замруководителя Ространснадзора, бизнесмена Дмитрия Чертока, которого подозревают в мошенничестве.

"Суд 27 декабря 2018 года удовлетворил ходатайство следователя об избрании заочного ареста в отношении Чертока", – цитирует ТАСС представителя Мещанского суда столицы. Подозреваемому грозит лишение свободы до 10 лет со штрафом до миллиона рублей.

По информации открытых источников, Дмитрий Черток – совладелец нескольких компаний по техническому обслуживанию самолетов, в том числе "Норд-текник" и "Восток техникал сервис". С его именем также связывают компанию World Best Trade (WBT), которую обвиняли в попытке рейдерского захвата компании "Нордавиа" в 2017 году.