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14 декабря, 13:52

Происшествия

Суд назначил тюремные сроки до 22 лет обвиняемым в попытке подрыва здания ФСБ в Москве

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Суд назначил тюремные сроки от 16 до 22 лет шестерым обвиняемым в попытке подрыва здания ФСБ в Москве в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

Второй Западный окружной военный суд признал подсудимых виновными в преступлениях по шести статьям УК РФ, включая покушение на теракт группой лиц по предварительному сговору, покушение на изготовление взрывчатки и организацию террористического сообщества. Суд установил, что обвиняемые состояли в запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

В итоге все фигуранты получили наказание, связанное с лишением свободы в колонии строгого режима. Манучехру Буриеву назначили 22 года тюрьмы, Самандару Тошмуродову – 20 лет, Гаджимураду Гасаналиеву – 19, Абдукодиру Тоирову и Абдумалику Самиеву – 17 лет, а Раджабали Буриеву – 16 лет, подчеркнули в пресс-службе суда.

Ранее государственное обвинение запросило для шестерых членов запрещенной ИГ сроки лишения свободы от 16 до 25 лет. Было установлено, что они планировали сначала взорвать здание ФСБ в центре Москвы, а затем расстрелять из огнестрельного оружия прохожих и посетителей приемной. Также они планировали закидать ручными гранатами близлежащие здания.

Суд начал слушания по уголовному делу в конце октября 2023 года. Тогда уточнялось, что взрывное устройство должен был привести в действие смертник, который также оказался в числе обвиняемых. Одним из требований террористов был вывод российских войск из Сирии, уточнялось ранее.

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