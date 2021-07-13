Суд вынес приговор мужчине, захватившему 6 детей в Петербурге

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Денису Бельтюкову, захватившему шестерых детей в квартире и угрожавшему им убийством. Об этом сообщает ТАСС.

Ему назначили наказание в виде заключения на 1,5 года в колонии-поселении.

Инцидент произошел 24 ноября прошлого года. В полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что муж выгнал ее из квартиры, забаррикадировался и удерживает в квартире шестерых детей.

Захватчиком оказался местный житель. На протяжении нескольких лет он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. За две недели до инцидента он был доставлен в больницу, поскольку у него наблюдалось пограничное состояние.

Бельтюков удерживал в квартире шестерых детей, самому младшему из которых было 3 года, а старшему – 15 лет. Захватчик находился в нетрезвом состоянии. Позже Бельтюков сдался, дети не пострадали.

