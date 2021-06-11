Убивший свою невесту москвич получил 14,5 года колонии

13:20
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Москвича, который летом 2020 года убил свою невесту, приговорили к 14,5 года колонии строгого режима. Решение вынес Басманный суд столицы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
"На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя столицы Александра Воронина. Он осужден за убийство и приговорен к 14 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
19 июля 2020 года Воронин при ссоре со своей 26-летней невестой жестоко избил ее. Тело девушки со множественными травмами – черепно-мозговой травмой, гематомами, колото-резаными ранами – вечером 21 июля обнаружила мать жениха. Погибшая находилась в квартире жилого дома в Колпачном переулке.
Сообщалось, что мужчина и женщина собирались пожениться 8 августа. Соседи заявили, что пара не казалась им конфликтной, криков или скандалов они также не слышали. При этом камера наблюдения на входе в подъезд 19 июля зафиксировала, как жених несколько раз пнул невесту и что-то грубо ей высказал.
"Московский патруль": в суд доставили мужчину, подозреваемого в убийстве невесты
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