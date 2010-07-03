Обвиняемому в получении взятки замглавы ПФР Иванову продлили арест до 9 декабря

15:15
15:15
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Заместителю председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексею Иванову, которого обвиняют в получении взятки в размере 4,4 миллиона рублей, продлили арест до 9 декабря. Такое решение принял Басманный районный суд столицы.
"Суд продлил Иванову меру пресечения в виде ареста до 9 декабря", – сообщила Агентству "Москва" секретарь суда Юнона Царева.
Иванова и другого фигуранта дела – директора департамента по работе с государственными структурами ООО "Техносерв менеджмент" Алексея Копейкина – арестовали 12 июня.
Следствие полагает, что неустановленные лица, действовавшие в интересах ООО "Техносерв менеджмент", переводили деньги Копейкину, а тот перечислял их Иванову за общее покровительство.
Иванов признал вину и подал в отставку. Он написал явку с повинной и изобличил ряд других лиц, совершивших преступления. По нескольким адресам, в частности в компаниях "Техносерв" и "Редсис", уже провели обыски.
Иванов стал зампредседателя правления ПФР в 2017 году. До этого он занимал пост советника председателя правления фонда. Из оглашенных в суде материалов дела следует, что Копейкин проходил службу в органах ФСБ.
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